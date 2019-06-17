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Огромный паук съел опоссума

18:13
  • понедельник
  • 17 июня 2019

В интернете обсуждают жуткую сцену, запечатленную семейной парой

В Сети появились ужасающие кадры, сделанные в Австралии. На них показано, как карликовый опоссум стал жертвой огромного паука.

Инцидент произошел в национальном парке Маунт Филд. Восьминогого хищника и его добычу засняла семейная пара. Она разместила снимок на странице Tasmanian Inspects and Spiders в Facebook.

В комментариях многие ужаснулись и восхитились силе огромного паука. Некоторые отметили, что такие фото можно сделать только раз в жизни. Еще один комментатор отметил, что если бы увидел начало битвы, то непременно вмешался бы, чтобы помочь маленькому животному, передает Daily Mail.

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