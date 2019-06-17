Парижанка пошла по стопам Бари Алибасова

Женщина по ошибке выпила моющее средство

В Париже посетительницу ресторана Pizza Hut по ошибке напоили средством для посудомоечной машины.

Девушке стало плохо сразу после первого глотка. Ей незамедлительно вызвали спасательную службу, пишет РИА Новости.

Прибывшая на место ЧП полиция выяснила, что моющее средство налили в графин из-за этого, что аппарат сломался и посуду пришлось мыть в раковине. Тот сотрудник пиццерии, который перелил жидкость в графин, оставил ее без присмотра, а ничего не знавший официант подал токсичное вещество посетительнице.

В России почти аналогичный случай произошел с Бари Алибасовым. 4 июня он по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав его с соком.