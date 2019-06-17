В Испании при странных обстоятельствах погибла россиянка, ее брат исчез

У 13-летней девочки перерезано горло

В одном из домов каталонского города Матаро нашли тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом.

Ее тело обнаружил знакомый семьи, который пришел проведать детей – их мать несколько дней назад уехала из Каталонии и попросила присмотреть за детьми.

По данным испанских СМИ, мужчина сначала позвонил в дверь, но ему никто не открыл. Тогда он залез в квартиру через балкон и увидел девушку в крови, мебель в помещении была сдвинута. Ее 16-летний брат пропал.

Полиция занялась расследованием этого дела и поиском брата, все детали засекречены. Посольство России в Испании выясняет обстоятельства произошедшего.