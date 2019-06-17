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Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полетов

18:19
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Они испытали сильнейший стресс

Командир и второй пилот самолета Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", который потерпел крушение в аэропорту "Шереметьево", временно отстранены от полетов.
Опубликованы результаты расследования катастрофы SSJ 100 в "Шереметьеве"

Врачи рекомендовали им не садится за штурвал из-за пережитого сильного стресса, пишет "Интерфакс". Пилотам предстоит пройти курс лечения и восстановления. Когда они смогут вернутся к полетам, неизвестно.

Трагедия в столичном аэропорту "Шереметьево" произошла 5 мая. Во время посадки пассажирский SSJ-100 несколько раз подскочил и загорелся. Погиб 41 человек. По предварительным данным, к катастрофе привели действия экипажа. Перед самым приземлением пилоты опасно разогнали воздушное судно. Между тем расследование авиакатастрофы продолжается. Оно может занять не менее года.

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