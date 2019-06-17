Уставшая от США Европа отказалась от нападок на Иран

Китай также призывает Вашингтон к сдержанности

США усиливают свою группировку на Ближнем Востоке в связи с атакой на нефтяные танкеры, в которой Вашингтон бездоказательно обвинил Тегеран. В ближайшее время в Оманский залив перебросят дополнительные авианосцы, хотя регион и без того уже буквально нашпигован американскими ракетными комплексами Patriot. Всё мировое сообщество призывает Вашингтон к сдержанности, однако Белый дом продолжает воинственную риторику в отношении Ирана.

От полномасштабной войны до переговоров. Накаляя обстановку вокруг Ирана правая рука Вашингтона, кажется, не знает, что делает левая. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявляет, что Белый Дом хочет диалога с иранским руководством, чтобы ослабить напряженность, а госсекретарь Майк Помпео рассказывает журналистам, что рассматривается, в том числе, и силовой сценарий, сообщает "ТВ Центр".

"Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которая является нашей миссией", - отметил Помпео.

"Вы говорите полный спектр вариантов. Это включает военный ответ?", - спросил журналист.

"Конечно, конечно. Президент рассмотрит все варианты. Мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие", - подчеркнул глава Госдепа.

Раньше экономическую и политическую войну против Тегерана в Вашингтоне объясняли угрозой иранского ядерного оружия. Неоднократные доклады международного агентства по атомной энергии о том, что Исламская республика, будучи самой проверяемой в этом плане страной, со своей стороны строго выполняет все условия сделки, за океаном слышать не хотели. Иначе отпал бы повод давить Иран санкциями и ограничивать его продажи нефти. Теперь Белый Дом нашел еще одну причину ужесточения рестрикций: инцидент в Оманском заливе. Не исключено, что и сам же его подстроил. Во взрывах и пожарах на двух танкерах без суда и следствия Вашингтон с ходу обвинил Тегеран.

Россия призвала дождаться итогов расследования и не делать преждевременных выводов. "Наша позиция заключается в том, что нужно расследование. И международное расследование. Причем, Иран тоже не против этого и говорит, что надо расследовать. Во всяком случае, серьезная опасность это для всего мира. Потому что пролив - это узкое горлышко, откуда нефть идет по всему миру. Иранцы говорят, что, если что-то случится, мы заблокируем пролив, но они не хотят никаких осложнений. Но американцы - это такая практика, они все время нагнетают, нагнетают. Помните, как с Кореей было", - отметил директор центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов.

Не делать поспешных выводов относительно инцидента в Оманском проливе попросил Китай. На удивление, о сдержанности в формулировках заговорили и европейцы, уставшие от игры американцев только в свои ворота.

"Мы знакомы с информацией американской и британской спецслужб. Но у нас есть своя точка зрения на ядерное соглашение с Ираном. И ничего не изменилось. Мы хотим его придерживаться. Есть много других проблем, которые беспокоят меня гораздо больше. Например, карательные таможенные пошлины, которые уже вступили в силу или были проанонсированы. С партнерами так не поступают", - подчеркнул министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Впрочем, в Тегеране считают позицию европейцев по ядерной сделке безвольной. Именно поэтому в начале мая и появился ультиматум: либо в течение 60-ти дней Европа предпринимает больше мер по сохранению соглашения и экономических отношений с Ираном в обход американских санкций, либо Республика перестанет исполнять отдельные обязанности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды. И вот Тегеран, который продолжал придерживаться условий сделки даже после выхода из нее США, озвучил миру новые условия игры.

"Мы увеличили добычу урана в четыре раза, и в последние дни мы снова увеличили добычу, и сегодня мы можем сказать вам, что отсчет начался. Если мы начнем отсчет с 10 числа, то через 10 дней, 27 июня, мы будем превышать предел в 300 килограмм. Мы не только преодолеем этот предел, но и значительно увеличим наш темп роста производства", - отметил пресс-секретарь организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Одновременно с этой угрозой, иранские власти посоветовали Вашингтону уйти из зоны Персидского залива, назвав Штаты основным источником кризиса и нестабильности в регионе. На защиту заокеанских партнеров бросился Израиль. Премьер Биньямин Нетаньяху призвал немедленно ужесточить санкции против Ирана, если тот исполнит свою угрозу отказа от обязательств атомной сделки. Опуская тот факт, что первыми от ядерного соглашения в одностороннем порядке отказались именно американцы, поставив под удар ядерную стабильность.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".