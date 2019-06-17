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Школьных учителей призвали изучить "Гарри Поттера" и "Игру престолов"

19:02
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Нужно "прорваться в сознание" учеников

Современные учителя должны знать содержание "Гарри Поттера", "Властелина колец" и "Игры престолов, чтобы понимать сегодняшних школьников.

нужно "прорваться в сознание" учеников, к такому мнению пришел ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. По признанию балетмейстера, ему пришлось недавно пересматривать "Гарри Поттера", чтобы идти в ногу со временем.

У современного поколения нет авторитетов, они не смотрели многие классические фильмы, отметил Цискаридзе. У них другие ориентиры, пишет агентство URA.RU.

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Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Кадр из фильма "Гарри Поттер"
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