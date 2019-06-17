Собянин: 162 парка, бульвара и сквера будут благоустроены по программе "Мой район"

​Летом 2019 года в Бибирево появится "Парк Света"

На Северо-востоке Москвы в районе Бибирево скоро появится "волшебная роща". Такое название получил сквер, который наверняка станет любимым местом отдыха местных жителей, сообщает "ТВ Центр".

Там разместятся детские площадки, кафе, скульптурные композиции, а также необычный объект - "Парк света". Среди берез будут установлены декоративные конструкции со специальной подсветкой и огромные качели. Свое название "Парк Света" получил благодаря запланированному необычному освещению, а также в связи с близким расположением храма ("свет души") и роддома ("свет будущего"). Светиться в парке будут и скамейки.

Главным же украшением парка станет арт-объект "Семейство бобров". Они являются символом района Бибирево.

Также на Костромской улице в районе Бибирево в 2019-м планируется благоустроить "Парк скульптур" на улице Коненкова. А еще запланировано благоустройство территорий у четырех образовательных учреждений.

В понедельник в будущем парке побывал Сергей Собянин. Жители рассказали мэру, какие достопримечательности украсят этот уголок столицы, который благоустраивается при их непосредственном участии. Глава города отметил, что в рамках программы "Мой район" столичным властям и самим москвичам предстоит немало потрудиться, чтобы привести все территории мегаполиса к единому стандарту качества.

"Мы в этом году должны выработать концепцию развития района. Мы сейчас отдельными блоками делаем, здесь скверик, здесь дворы, здесь променад какой-то. Но в целом район неоднородный, где-то лучше, где-то хуже. Нужно сделать так, чтобы весь район был в комплексе обустроен. Вписать школы, детские сады, поликлиники, чтобы они были в одном стиле. Понять, где центральные улицы, присоединить к ним другие дорожки, чтобы они тоже качественными были. Вообще сделать концепцию благоустройства перспективную на ближайшие пять лет", - отметил мэр столицы.

Также Сергей Собянин отметил, что в 2019 году по программе "Мой район" правительство Москвы благоустроит 162 парка, сквера, бульвара, а также другие популярные среди местных жителей территории в жилых районах города.

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