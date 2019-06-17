На месте гибели российских журналистов в Донбассе открыли памятник

​В Москве их коллеги пришли на траурный митинг

В понедельник исполнилось пять лет со дня гибели в Донбассе журналистов программы "Вести". Корреспондент Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин во время съемок репортажа попали под обстрел украинских силовиков, передает "ТВ Центр".

В июне 2014-го года они находились под Луганском, где шли ожесточенные бои. ВСУ открыли по съёмочной группе прицельный огонь из минометов. Антон Волошин погиб на месте, а Игорь Корнелюк скончался в больнице.

Указом президента они посмертно награждены орденом Мужества. 17 июня на месте их гибели открыли памятник. А в Москве журналисты пришли на траурный митинг к зданию ВГТРК, где установлена мемориальная доска с именами Корнелюка и Волошина.