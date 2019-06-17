ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На месте гибели российских журналистов в Донбассе открыли памятник

20:01
  • понедельник
  • 17 июня 2019

​В Москве их коллеги пришли на траурный митинг

В понедельник исполнилось пять лет со дня гибели в Донбассе журналистов программы "Вести". Корреспондент Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин во время съемок репортажа попали под обстрел украинских силовиков, передает "ТВ Центр".

В июне 2014-го года они находились под Луганском, где шли ожесточенные бои. ВСУ открыли по съёмочной группе прицельный огонь из минометов. Антон Волошин погиб на месте, а Игорь Корнелюк скончался в больнице.

Указом президента они посмертно награждены орденом Мужества. 17 июня на месте их гибели открыли памятник. А в Москве журналисты пришли на траурный митинг к зданию ВГТРК, где установлена мемориальная доска с именами Корнелюка и Волошина.

Новости по теме
Игорь Корнелюк и Антон Волошин
Игорь Корнелюк и Антон Волошин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.