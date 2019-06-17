Зеленский и Макрон договорились о новой встрече лидеров "нормандской четверки"

А Европа не хочет терять Россию в ПАСЕ

Владимир Зеленский в понедельник отправился в европейское турне - уже второе за недолгий срок своего пребывания на посту президента Украины. В программе поездки - переговоры с лидерами Франции и Германии, а также встречи с представителями бизнес-кругов двух государств. И первой остановкой на пути украинского главы стал Париж.

Теперь уже не через служебный вход. Кортеж Владимира Зеленского въезжает во двор Елисейского дворца. Почетный караул. Президент Макрон встречает у порога, сообщает "ТВ Центр".

Это первый официальный визит Владимира Зеленского во Францию. Но не первая встреча с Эммануэлем Макроном. Глава Пятой Республики уже принимал Зеленского в Елисейским дворце. Когда тот еще был кандидатом в президенты.

О чем тогда говорили: осталось загадкой. Главные темы этих переговоров в администрации Макрона озвучили заранее. Париж хочет активизировать минский процесс. Киев вроде бы "за".

"Это мой приоритет, это моя позиция как президента. Украинский народ доверил мне добиваться сложных компромиссов в Минском формате. Я понимаю, что мир невозможно вернуть иными способами, кроме дипломатических", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заявляет, что готов прекратить огонь и вернуться к обсуждению минских соглашений. При этом Киев, как писала пресса, якобы хотел отформатировать Минский процесс. Пригласив за стол переговоров США. В Европе от идеи не в восторге.

"Чтобы танцевать танго - нужны двое. А нас уже четверо. Для того, чтобы процесс сдвинулся с места: нужно, чтобы обе стороны делали шаги на встречу. Сейчас мы должны понять, какими они будут. Наши внешнеполитические советники уже ведут переговоры", - отметил Макрон.

Французский лидер заявляет: Париж организует переговоры на высшем уровне, как только это станет возможным. При этом, не указывая, что именно Киев долго саботировал ход мирного процесса. Зеленский и сейчас подчёркивает: прямых переговоров с Донецком и Луганском не будет. И требует сохранить антироссийские санкции. В том числе и в Парламентской Ассамблее Европы. Но французские депутаты за возвращение нашей делегации.

"Не в интересах Европы, чтобы Россия выходила из состава ПАСЕ. Я думаю, что нам важно, чтобы Москва, как это заложено в уставе, платила взносы. И могла принимать участие в работе организации", - считает Макрон.

До встречи в Елисейском дворце Зеленский посещает выставку стартапов. Весь мир, отмечает украинский лидер считает, что его страна - это прежде всего сельское хозяйство, уголь и очень красивые женщины. При президенте Зеленском все должно измениться. Украина станет экспортером инноваций.

"Наша идея в том, чтобы сделать страну в смартфоне, и сейчас мы собираем мощных людей со светлым взглядом и работаем над этой программой", - отметил президент Украины.

Вот только к самому Владимиру Зеленскому в Европе пока тоже относятся как к стартапу. Перспективы, может, и неплохие. Но неясные. Французские СМИ до избрания открыто называли Зеленского "клоуном". Теперь деликатно говорят: "бывший комик". Но пока еще не настоящий президент. Зеленский рассуждает о государстве как о смартфоне. Обещает разрешить чиновникам своей администрации ходить на работу в шортах. Но, отмечает пресса, Украине гораздо нужнее серьезные реформы и мир на юго-востоке.

"Владимир Зеленский был избран, так как обещал "оживить" мирный процесс и заявлял о готовности вести переговоры. Но пока отношения между Киевом и Москвой не показывают никаких признаков прогресса", - говорится в статье Le Figaro.

О Минском процессе президент Украины уже 18 июня будет говорить и в Берлине. Куда вылетит этим вечером. Ангела Меркель встречи с Зеленским-кандидатом намеренно не проводила. Так что одни из главных политических "смотрин" для Зеленского еще впереди.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ "Центра", Франция, Париж.