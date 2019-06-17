Экс-президент Египта Мурси умер во время судебного заседания

Он проходил главным обвиняемым по делу

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания о шпионаже. Сначала политик потерял сознание. Судья объявил перерыв для оказания помощи, но медики не смогли спасти бывшего главу государства.

По предварительным данным, у Мурси случился сердечный приступ. Экс-лидер Египта проходил главным обвиняемым по делу, передает ТАСС.

В июне 2012 года Моххамед Мурси, ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в России - прим.ред.), стал первым демократически избранным президентом в истории Египта. Однако в 2013 году его отстранили от власти во время военного переворота. На экс-президента завели пять уголовных дел.

16 мая 2015 года Мурси и еще 16 других исламистов были приговорены к смертной казни, однако в ноябре кассационный суд Египта отменил смертный приговор в отношении экс-президента. В июне 2016 года Мурси получил пожизненный срок из-за обвинений в шпионаже в пользу Катара, но дело было отправлено на пересмотр и в ноябре того же года суд отменил решение.