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Экс-главу СвЖД нашли мертвым в собственном доме

19:54
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Он обвинялся во взяточничестве и был связан с делом Захарченко

Бывший начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в собственном доме в подмосковном Одинцово.

Миронова задержали 14 декабря 2018 года. Его заключили под стражу по обвинению во взяточничестве. 18 февраля 2019 года экс-главу СвЖД отправили под домашний арест. 10 июня домашний арест заменили на залог в пять миллионов рублей, сообщает агентство URA.RU.

Как сообщало ранее издание Znak.com, на Миронова вышли через дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого в июне 2019 года приговорили к 13 годам колонии строго режима за получение взятки и воспрепятствование правосудию.

Миронов возглавлял СвЖД с 2011 года. Железнодорожная магистраль протяженностью более семи тысячи километров соединяет европейскую и азиатскую части страны.

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