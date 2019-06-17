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Сообщения о выписке Алибасова удивили врачей

20:39
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Так выписали Бари Каримовича из больницы или нет?

В научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифософского опровергли выписку продюсера Бари Алибасова.

Врачи удивились информации СМИ о том, что Алибасова покинул стены медучреждения. "Он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое", - сообщили kp.ru ("Комсомольская правда") в справочной больницы.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что отца выписали из больницы. Три дня он пробудет в Подмосковье, а затем его увезут в Казахстан, где для него подготовили горное шале и личный вертолет. PR-директор Вадим Горжанкин подчеркнул, что Бари Каримович "обязательно возьмет с собой в поездку кота, а жену Лидию Федосееву-Шукшину – возможно."

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