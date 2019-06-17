Российские истребители встретили у границы бомбардировщиков США

Они приблизились со стороны Черного и Балтийского морей

Бомбардировщики В-52Н ВВС США приблизились к границе России со стороны Черного и Балтийского морей. В итоге они были перехвачены российскими истребителями Су-27.

Инцидент произошел 17 июня, отметили в национальном центре управления обороной России. Нарушения государственной границы России допущено не было.

При этом полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, передает РИА Новости.

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