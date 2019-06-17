ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские истребители встретили у границы бомбардировщиков США

20:48
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Они приблизились со стороны Черного и Балтийского морей

Бомбардировщики В-52Н ВВС США приблизились к границе России со стороны Черного и Балтийского морей. В итоге они были перехвачены российскими истребителями Су-27.
Двое на одного: российский Су-27 спугнул самолеты США и Швеции

Инцидент произошел 17 июня, отметили в национальном центре управления обороной России. Нарушения государственной границы России допущено не было.

При этом полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, передает РИА Новости.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Истребитель Су-27
Истребитель Су-27
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.