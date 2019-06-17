Жена Зеленского произвела фурор на фоне помятой Макрон

Небрежность Брижит возмутила социальные сети

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые встретилась с супругой французского президента Брижит Макрон.

Две женщины отлично поладили между собой. Умудренная опытом Макрон поделилась компетенциями в области организации различных проектов, а Зеленская, в свою очередь, пригласила ее посетить Украину.

И все бы ничего, если бы внимательные пользователи социальных сетей не заметили небрежность в образе Брижит, что не совсем свойственно для французов. У супруги Макрона сильно помялся задний подол платья-футляр молочного цвета. "У Макрон юбка будто из одного места", "Она что не смотрит как садится?!", - возмутились подписчики Instagram Зеленской.

Однако большинству совместные фотографии Елены и Брижит пришлись по вкусу: "Блондинки в деле", "Эти две леди достойны своих мужей и очень гармонично смотрятся рядом", "Очень стильно и утонченно". Елена Зеленская блистала в нежно-голубом юбочном костюме с поясом, дополнив образ бежевыми лодочками.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прилетел во Францию, где договорился со своим коллегой Эммануэлем Макроном о новой встрече "нормандской четверки".