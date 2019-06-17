В Кремле отреагировали на сообщения об американских кибератаках

​Спецслужбы США активно атакуют инфраструктурные объекты России

В Москве прокомментировали сообщения американской прессы о кибератаках, проводимых США против российских систем энергоснабжения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что наша страна уже не раз обращала внимание на проводимые против неё из-за рубежа хакерские атаки, передает "ТВ Центр".

Именно Москва, подчеркнул Песков, неоднократно предлагала наладить международное сотрудничество для противодействия киберпреступности. Но Вашингтон на эти предложения не откликнулся.

На днях газета New York Times сообщила, что в последнее время США усилили кибератаки на российские энергетические сети и даже смогли внедрить в них вредоносную программу. Президент США Дональд Трамп однако заявил, что сообщение газеты не соответствует истине.

В то же время, источник в руководстве одного из российских силовых ведомств подтвердил информагентствам, что американские спецслужбы всё активнее пытаются проводить кибератаки на инфраструктурные объекты нашей страны. Но, как отмечено в сообщении, все эти действия российским спецслужбам удаётся нейтрализовать.

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