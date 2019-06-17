Собянин: летом 2019 г. в Бибирево появится "Парк Света"

Развлечения - на любой вкус

Концепцию развития районов Москвы на ближайшие пять лет власти города будут разрабатывать вместе с москвичами. В рамках программы "Мой район" только в текущем году будет создано 160 небольших парков. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая строительство "Парка Света" на Северо-востоке города. Жители рассказали мэру, какие достопримечательности украсят этот уголок столицы, который благоустраивается при их непосредственном участии.

Совсем скоро у жителей района Бибирево на северо-востоке Москвы появится свой современный и комфортный парк. Выезжать специально куда-то в центр больше не понадобится. Огромный пустырь, где раньше была хаотичная парковка, скоро станет настоящим центром притяжения для всего района. Новую зону отдыха делают исключительно основываясь на пожеланиях и рекомендациях активных граждан, передает "ТВ Центр".

"Мы в этом году должны выработать концепцию развития района. Мы сейчас отдельными блоками делаем, здесь скверик, здесь дворы, здесь променад какой-то. Но в целом район неоднородный, где-то лучше, где-то хуже. Нужно сделать так, чтобы весь район был в комплексе обустроен. Вписать школы, детские сады, поликлиники, чтобы они были в одном стиле. Понять, где центральные улицы, присоединить к ним другие дорожки, чтобы они тоже качественными были. Вообще сделать концепцию благоустройства перспективную на ближайшие пять лет", - отметил Сергей Собянин.

Название для будущего парка тоже придумали жители - "Парк Света". Концепцию пришлось выбирать соответствующую. Именно освещение станет главной особенностью нового места отдыха - такого масштаба уж точно ни в одном другом районе нет. Специальные светящиеся лавочки, пуфики и арт-объекты! 170 фонарей будут озарять парк. По заявкам тут установят качели как на Триумфальной площади, которые так приглянулись москвичам и гостям столицы - тоже со светодиодной подсветкой. Появится в парке и свой собственный волшебный лес.

"Мы хотели реализовать этот объект и воплотить его в таком виде, в каком не было ни в одном районе Москвы. Мы же, хотели, чтобы люди здесь задерживались, чтобы люди здесь проводили время", - сказал генеральный проектировщик парка Дмитрий Ломакин.

Развлечения в новом парке - на любой вкус. Модернизируют детский уголок - появится новый со смотровой площадкой и панорамным видом на весь парк. Для комфортных прогулок отремонтируют пешеходные дорожки, а также сделают велосипедную зону. Продумали и логистику - мешать друг другу пешеходы и велосипедисты не будут. Зеленая зона останется - успокаивают проектировщики - более того, высадят и дополнительные деревья и кустарники. Активно благоустраивают и улицы, прилегающие к парку.

Завершить работы по благоустройству "Парка Света" планируют к осени - сделав таким образом подарок жителям на день города.

Александра Сергомасова, Владимир Черных, Александр Савин, Владислав Подымский, Филипп Швырев, "ТВ Центр".