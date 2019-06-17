Стало известно о страшном преступлении Украины в Донбассе

​Атакована колонна гражданских автомобилей, в том числе школьные автобусы

На Украине внезапной трансформацией взглядов всех удивил председатель правительства, который до последнего момента был лоялен Петру Порошенко, но теперь вдруг превратился в его противника. В эфире местного телеканала Владимир Гройсман обрушился с резкой критикой на бывшего главу государства. Именно на него премьер переложил вину за отсутствие необходимых для страны реформ, сообщает "ТВ Центр".

Политик пояснил, что осуществить задуманные изменения - децентрализацию экономики, борьбу с контрабандой и коррупцией - в прежних условиях было невозможно. Главным препятствием в своей работе Гройсман назвал враждебную систему, которую сформировал Пётр Порошенко.

О ещё одной ошибке прежней политической системы рассказал бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко. Он раскрыл истинные обстоятельства инцидента под Луганском в 2014-м году.

Тогда авиация ВСУ приняла за ополченцев и атаковала колонну из военных и гражданских автомобилей, в том числе школьные автобусы. Позже выяснилось, что это были добровольцы, которые направлялись на штурм населённого пункта Попасная. После этого украинские силовики стали наносить на свою боевую технику отличительные белые полосы.

Экс-командующий тем самым националистическим батальоном, а ныне депутат Верховной Рады Семён Семенченко уже отреагировал, пообещав разобраться с причастными.

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