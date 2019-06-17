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Медведев потребовал проверить информацию о скачке цен на бензин

22:35
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Козак доложит ему о результатах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке. В ходе совещания с вице-премьерами глава правительства заметил, что если сообщения подтвердятся, нужно будет принять необходимые меры, сообщает "ТВ Центр".

В конце прошлого года после скачка цен на бензин кабинет министров заключил с нефтяными компаниями соглашение. Необходимо было заморозить цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, а к нарушителям применять заградительные пошлины на экспорт горючего.

"Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин. Причем, речь идет о Дальнем Востоке и сибирском регионе. Надо разобраться, что это. Если это просто какой-то всплеск, это одна ситуация, если это системные вещи, тогда надо принимать решение, которое мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости", - подчеркнул Медведев.

"Сегодня вечером у меня будут все нефтяные компании, обсудим в том числе и эту историю", - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. В ответ Медведев попросил доложить ему о результатах проверки.

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