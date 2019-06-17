Матвиенко в Пушкинском музее вручила внуку купца Щукина российский паспорт

​В Москве наследие коллекционера можно увидеть до середины сентября

В Москве открылась выставка картин французских модернистов из коллекции купца-мецената Сергея Щукина. Его собрание положило начало золотому фонду полотен, которые теперь являются достоянием Эрмитажа и Пушкинского музея. После революции Щукин вынужден был уехать на Запад, оставив шедевры в России.

На фоне портрета знаменитого деда внук Сергея Щукина рассказывает о хитросплетениях судьбы, художественном вкусе, семейных трагедиях и коммерческой жилке коллекционера. Говорит, сбиваясь с русского на французский. Экскурсия по залам Пушкинского музея заканчивается фото на память, передает "ТВ Центр".

Гости со всего мира приехали в Москву только ради этого дня. И приехали неспроста. В залах Пушкинского - импрессионисты, фовисты, кубисты, модернисты. Гордость и слава российских музейных фондов и французской культуры - в едином пространстве.

60 картин из Эрмитажа - в Москве. Те, что практически никогда не покидают его стен - "Танец", "Красная комната", "Нимфа и сатир"... В Северную столицу отправлена часть коллекции Сергея Щукина и братьев Морозовых. Такой культурный обмен шедеврами - желание показать одно из крупнейших мировых собраний максимально полно.

"Это целый венок выставок, посвященных памяти Щукина и Морозова. Это все наш общий вклад в то, как вообще надо кланяться тем, кто собирал все коллекции", - отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Белом зале, где в 1948 году коллекцию делили между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем - торжественное открытие выставки. Панно, написанное по заказу русского купца, - символ коллекции. Московский меценат - один из четырех братьев Щукиных - картины считал своими родственниками. Они могли возмущать, злить, но расстаться с ними было невозможно.

Только две работы из его собрания за границей! О нем тогда и сейчас говорят - собиратель завтрашнего дня. Шёл против общепринятых вкусов. Шокирующий красками Матисс был самым радикальным художником Европы! Пока другие боялись, Щукин в его картины был просто влюблен. Их 37 в коллекции! Он покупал все лучшее. И не скупился.

"Мой дед был успешный менеджер. Эта коллекция - процесс собрания - менеджерский. Когда очень нужна картина, цена не должен быть вопрос", - сказал куратор выставки, внук Сергея Щукина Андре-Марк Делок-Фурко.

Андре-Марк прекрасно говорит по-русски. Рассказывает, когда помогал складывать гогеновский иконостас - дед словно стоял за плечом. За жемчужину этой коллекции - "Жену короля" - когда-то заплатил немыслимые деньги - 30 тысяч франков. Коллекционер Густав Файе умолял...

"Нет, Сергей Иванович, господин Щукин, можете смотреть, но мы не будем даже поднимать спор - это моя любимая картина. Она не продажу", - отметил Делок-Фурко.

Но не устоял. Сам же Сергей Щукин ничего не продавал. Русские художники боготворили собирателя - без его коллекции не родился бы русский авангард.

"Зараза идет из Знаменского переулка, где все студенты заражались новым искусством", - отметила научный консультант выставки Наталия Семёнова.

Выставка - реконструкция жизненного пути Сергея Щукина, в которой были эмиграция, расставание с коллекцией, её раздел. На выставке не только коллекция воссоединилась - путь на Родину отныне открыт и для потомка мецената.

"Культура - это самая мощная сила, которая преодолевает политические разногласия, санкции, все границы и преграды. Культура объединяет народы", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Зачитав Указ президента, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко лично вручила российский паспорт получившему ранее гражданство России внуку мецената Щукина.

"Спасибо вам огромное за пропаганду русского искусства, русской культуры, за все, что вы делаете в память о вашем выдающемся дедушке", - подчеркнула Матвиенко.

Выставка собраний Щукина в Париже побила все рекорды посещаемости. В Москве наследие коллекционера можно будет увидеть до середины сентября.

Анастасия Мартынова, Александр Терентьев и Валерия Дзгоева, "ТВ Центр", Москва.