Политик озвучивает банальные вещи в надежде завоевать популярность

Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обвинили в том, что он говорит откровенно банальные вещи и ретранслирует то, что уже много раз до него было сказано.

Так, например, опальный политик заявил, что администрация украинского президента должна съехать из бывшего здания ЦК компартии УССР. Однако эта мысль высказывалась задолго до Саакашвили.

Ни один из президентов Украины, которые работали в этом здании, хорошо не заканчивали, отметил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Кравчук досрочно сдал полномочия. Кучму чуть в тюрьму не посадили. Ющенко заболел, еле выкарабкался и тоже слетел. Янукович бежал из страны, с кровью и всеми делами. С Порошенко тоже неизвестно что, когда его арестуют", - передает его слова интернет-портал "Дни.ру". Не исключено, что и с Зеленским что-то случится, добавил Соскин.

В словах Саакашвили нет ничего нового, а пригласили его обратно на Украину только для того, чтобы "быть очередным громоотводом". У него нет никакого авторитета в обществе, поэтому он любыми способами пытается завоевать доверие людей.

"Саакашвили просто пытается быть нужным, полезным. Он неудачник. Его страна его выкинула, он такой международный бомж", - подчеркнул Соскин.

28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко, в результате чего Саакашвили разрешили вернуться на Украину. Экс-президент Грузии прилетел в Незалежную на следующий день.

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