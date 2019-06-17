ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Испании раскрыли страшные обстоятельства гибели 13-летней россиянки

22:56
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Проведено вскрытие тела

Смерть несовершеннолетней россиянки, тело которой было найдено в квартире в испанском городе Матаро, наступила насильственным путем. Об этом гласят данные вскрытия.

Как сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на "юридические источники", на шее 13-летней девочки были обнаружены раны. Их нанесли холодным оружием. Речь точно идет об убийстве.

Ранее стало известно, что в одном из домов каталонского города Матаро 16 июня обнаружено тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом. Ее тело нашел знакомый семьи, который пришел проведать детей. Их мать несколько дней назад уехала из Каталонии и попросила присмотреть за ними. При этом пропал 16-летний брат погибшей.

Полиция занялась расследованием и поиском брата. Посольство России в Испании выясняет обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Скорая на месте происшествия в Испании
Скорая на месте происшествия в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.