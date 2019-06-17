В Испании раскрыли страшные обстоятельства гибели 13-летней россиянки

Проведено вскрытие тела

Смерть несовершеннолетней россиянки, тело которой было найдено в квартире в испанском городе Матаро, наступила насильственным путем. Об этом гласят данные вскрытия.

Как сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на "юридические источники", на шее 13-летней девочки были обнаружены раны. Их нанесли холодным оружием. Речь точно идет об убийстве.

Ранее стало известно, что в одном из домов каталонского города Матаро 16 июня обнаружено тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом. Ее тело нашел знакомый семьи, который пришел проведать детей. Их мать несколько дней назад уехала из Каталонии и попросила присмотреть за ними. При этом пропал 16-летний брат погибшей.

Полиция занялась расследованием и поиском брата. Посольство России в Испании выясняет обстоятельства произошедшего.

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