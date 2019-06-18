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Домашняя заготовочка: Зеленский составил сценарий первой встречи с Путиным

08:29
  • вторник
  • 18 июня 2019

Как все пройдет на самом деле, покажет время

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным он затронет тему Крыма и Донбасса. 

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Один из журналистов Bild спросил Зеленского, что он скажет Путину при первой встрече. "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил украинский президент, который находится с официальным визитом во Франции. 

Политик выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины. Со слов Зеленского, он любит полуостров и часто там бывал. 

По мнению главы Украины, антироссийские санкции нельзя отменять до тех пор, пока Москва не удовлетворит территориальные требования Киева и не прекратит войну на Донбассе. Он не исключил ужесточения экономических ограничений: "Если этот инструмент не работает, значит механизм нужно дополнить". 

Напомним, Путин и Зеленский не встречались и не говорили по телефону. По словам Путина, он не против общения с новым лидером Украины, но предложений о переговорах не поступало. Как объяснил глава России, он не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, поскольку тот говорит о Российской Федерации как о враге. 

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