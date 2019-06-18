Видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Запись сделана из кабины пилотов
Российские истребители успешно перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, которые приближались к нашим границам со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Кадры – запись из кабины пилотов - опубликованы Министерством обороны. В воздух были подняты наши Су-27 из состава дежурных сил ПВО. На видео американский самолет Б-52 после приближения нашего истребителя спешно меняет курс и удаляется от государственной границы России.
Как отметили в Минобороны, полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.
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