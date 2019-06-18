США пытаются сорвать встречу Путина и Трампа

Эксперт рассказал, что стоит за публикацией NYT об атаке спецслужб США на инфраструктурные объекты России

В эфире программы "События 25-й час" обсудили политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Европы. Речь также зашла и о публикации газеты The New York Times, в которой сообщается об атаках спецслужб США на российские энергосистемы. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил журналист Михаил Таратута.

"Я не исключаю, что вся эта история – это была задуманная утечка информации, которая могла иметь несколько целей. Сорвать предстоящий разговор Путина и Трампа в Японии, который, как предполагается, должен состояться на G20. Могла быть также цель дать сигнал России: "Ребята, будьте осторожны, не влезайте к нам, потому что мы наем, как ответить". У чиновников появляется тенденция к проведению собственной повестки дня. Газета The New York Times, которая опубликовала эту статью, говорит, что она показала материал людям из Совета безопасности и те подтвердили, что публиковать можно. Почему Трамп возмущается? Трампа, похоже, вообще не поставили в курс дела, что операции подобного рода происходят. Во всяком случае, об этом пишут. Трампа не посвятили, потому что боятся, что он разболтает этот секрет. Это очень тревожная вещь, что такое вообще могло быть", - сказал эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

Ранее Дональд Трамп в резкой форме потребовал от NYT раскрыть источники информации о кибератаках спецслужб США на российские энергосистемы. Статья об атаках, которым якобы подверглись компьютерные сети наших электростанций, в том числе атомных, была опубликована в субботу. В ответ Трамп написал, что все изложенные там данные - это фейк.

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