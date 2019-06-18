Появилось видео разрушительных последствий землетрясения в Китае

Жертвами стали 12 человек

Число жертв землетрясения на юго-западе Китая увеличилось до 12. Как сообщает "ТВ Центр", ещё 134 человека пострадали.

Накануне вечером на границе провинций Сычуань и Гуйчжоу была зафиксирована серия мощных толчков. Очаги залегали под землей на глубине от десяти до 16 километров, а магнитуда достигала шести. Больше всего разрушений - в городе Ибин, где серьезно повреждены и уничтожены десятки зданий.

Сейчас продолжается поиск людей под завалами. Всего в операции задействованы около 600 военнослужащих.

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