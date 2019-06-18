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В Алеппо заработал разрушенный боевиками мебельный завод

08:35
  • вторник
  • 18 июня 2019

Работники предприятия сами восстановили здание

В сирийском Алеппо возобновил работу завод, на котором производят мебель ручной работы. Фабрика получила серьезные повреждения во время войны. После освобождения города от боевиков работники предприятия сами восстановили здание, отмечает "ТВ Центр".

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На заводе трудятся 20 человек, в ближайшем будущем штат планируют расширить. Мебель здесь производят только из ценных пород дерева. Многие гарнитуры без преувеличения можно назвать произведениями искусства. Именно поэтому продукция завода пользуется огромным спросом не только в САР, но и далеко за её пределами.

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