Полиция раскрыла кражу древних икон из храма в Подмосковье

Дерзкое ограбление произошло полгода назад

Подмосковные полицейские вернули в храм Смоленской иконы Божией Матери святые образа, украденные из церкви в январе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В начале года четверо злоумышленников проникли в храм, повредили колонны XVIII века и похитили девять старинных икон. Несколько образов нашли в квартире скупщика краденного в Ярославле, остальные - в Москве. В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, еще трое - под домашним арестом.

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