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"Настоящая принцесса": принц Гарри без памяти влюбился в Дженнифер Энистон

08:31
  • вторник
  • 18 июня 2019

Гарри обомлел, когда увидел Джен на обложке журнала

Биограф Йен Гальперин выдал тайну принца Гарри. Оказывается, внук Елизаветы II долгие годы был влюблен в американскую актрису, и это не Меган Маркл.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

Британский принц не на шутку увлекся звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Гарри обомлел, когда увидел Джен на обложке журнала GQ. Правда было это 10 лет назад.

Принц обзвонил всех своих голливудских друзей и узнал номер телефона Энистон. Гарри буквально атаковал Дженнифер сообщениями. Он звал красавицу-актрису на свидания и просто умолял встретиться с ним. Но Джен наотрез отказалась тесно общаться с внуком Елизаветы II.

Когда Гарри попросил актрису объяснить, чем он не ей не понравился, Джен честно призналась, что принц для нее слишком юный. Разница в возрасте Гарри и Энистон - 16 лет, пишет Express.

Принц еще несколько лет после этого пытался сблизиться с актрисой. "Он называл ее в кругу друзей настоящей принцессой", - заявил Гальперин.

Напомним, сейчас Гарри счастлив в браке с актрисой Меган Маркл. Американка в мае родила принцу сына.

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