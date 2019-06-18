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Разъяренный Трамп объявил массовую депортацию из США

09:42
  • вторник
  • 18 июня 2019

Счет тем, кого собираются выслать, может пойти на миллионы

Президент США Дональд  Трамп в резкой форме потребовал от газеты The New York Times раскрыть источники информации о кибератаках спецслужб США на российские энергосистемы. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

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Статья об атаках, которым якобы подверглись компьютерные сети наших электростанций, в том числе атомных, была опубликована в субботу. В ответ Трамп написал, что все изложенные там данные - это фейк.

Между тем, внимание в Штатах сейчас приковано к еще одному сообщению американского президента - о начале массовой депортации нелегальных мигрантов из США, передает "ТВ Центр". Счет тем, кого собираются выслать, может пойти на миллионы.

Тем временем, спустя всего сутки после заявления о желании избежать военного конфликта с Ираном, Соединенные Штаты объявили об усилении своей группировки на Ближнем Востоке. Речь идет об отправке тысячи военных. Одновременно Пентагон продолжает попытки убедить всех, что к инциденту с атакой на танкеры в Оманском заливе причастен Тегеран. В качестве доказательств - только снимки сомнительного качества. Теперь американские военные распространили  фотографии, на которых якобы иранские моряки снимают магнитную мину с борта одного из судов.

Подробнее о ситуации в Оманском заливе смотрите репортаж "ТВ Центра":

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