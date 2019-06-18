ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Какие красивые!" Алдонин на людях показал нежность с женой

08:59
  • вторник
  • 18 июня 2019

Папу с его новой избранницей сфотографировала Вера

Евгений Алдонин увез свою семью в Турцию на отдых. На курорте днем спортсмен ведет занятия в летней школе для молодых футболистов, а вечера проводит со своими любимыми – женой, дочкой и сыном.
Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги

Супруга Евгения Ольга делится с подписчиками в Instagram фотографиями из Турции. На кадрах чаще всего море и горы, но бывают и личные кадры.

Так, накануне Ольга разместила снимок, на котором Евгений ее нежно обнимает и целует. Кадр сделан на улице, но супруги не боятся показывать свои чувства на людях.

Народ от фотографии пришел в восторг. Алдониных забросали комплиментами. "Счастливые и хорошие", "Счастье есть и оно всегда должно быть близко друг с другом !!! Вы прекрасны!!!" "Вы очень красивая пара. Оленька , а вы украшаете семью своей грацией и красотой", "Обожаю вас! Смотрю ваши истории с большим удовольствием...не любопытством, а удовольствием!" - написали фолловеры в комментариях (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

 

Подписчики Ольги предположили, что фото отца с мачехой сделала Вера. "Верочка лучший фотограф?" - написал один из пользователей Сети. Отметим, что девочка трудно переживает смерть матери Юлии Началовой, но старается держаться. Новая семья Алдонина во всем поддерживает ребенка.

 

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было 38 лет. У артистки осталась 12-летняя дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным Вера.

Видео: передача "Прощание. Им не будет 40"

Новости по теме
Евгений Алдонин
Евгений Алдонин
Евгений Алдонин с супругой Ольгой
Евгений Алдонин с супругой Ольгой
Евгений Алдонин с супругой Ольгой
Евгений Алдонин с супругой Ольгой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.