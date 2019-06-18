"Какие красивые!" Алдонин на людях показал нежность с женой

Папу с его новой избранницей сфотографировала Вера

Евгений Алдонин увез свою семью в Турцию на отдых. На курорте днем спортсмен ведет занятия в летней школе для молодых футболистов, а вечера проводит со своими любимыми – женой, дочкой и сыном.

Супруга Евгения Ольга делится с подписчиками в Instagram фотографиями из Турции. На кадрах чаще всего море и горы, но бывают и личные кадры.

Так, накануне Ольга разместила снимок, на котором Евгений ее нежно обнимает и целует. Кадр сделан на улице, но супруги не боятся показывать свои чувства на людях.

Народ от фотографии пришел в восторг. Алдониных забросали комплиментами. "Счастливые и хорошие", "Счастье есть и оно всегда должно быть близко друг с другом !!! Вы прекрасны!!!" "Вы очень красивая пара. Оленька , а вы украшаете семью своей грацией и красотой", "Обожаю вас! Смотрю ваши истории с большим удовольствием...не любопытством, а удовольствием!" - написали фолловеры в комментариях (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Подписчики Ольги предположили, что фото отца с мачехой сделала Вера. "Верочка лучший фотограф?" - написал один из пользователей Сети. Отметим, что девочка трудно переживает смерть матери Юлии Началовой, но старается держаться. Новая семья Алдонина во всем поддерживает ребенка.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было 38 лет. У артистки осталась 12-летняя дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным Вера.

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