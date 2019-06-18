"Отравили Шукшины": оставшегося без квартир Алибасова сочли жертвой родных

Сестра продюсера злится на его новую жену

Зоя Воробьева, сестра музыкального продюсера Бари Алибасова, обвинила семью Шукшиных в отравлении брата.

Зоя Воробьева рассказала в эфире передачи "Пусть говорят", что она не смогла приехать к брату из Казахстана, потому что плохо себя чувствует. "Бари Каримовича отравили Шукшины", - заявила она, добавив, что такое преступление могли совершить внук или внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Женщина призвала составить комиссию по расследованию этого дела.

Как выяснилось, Бари Алибасов плохо ладит с сестрой. По словам Воробьевой, три года назад она приехала к нему в гости. "Он меня встретил очень отрицательно, - пожаловалась женщина. - Когда он женился на Шукшиной, он вообще меня забыл. Я для него не существую".

В эфире также выяснилось, что дорогостоящие квартиры Алибасова в Медвежьем переулке в центре Москвы, которые объединены в одну жилплощадь, юридически ему не принадлежат. Его адвокат Сергей Жорин сказал, что квартирами владеют некие лица, близкие к бывшему столичному чиновнику, уволенному в 2011 году. Незадолго до отравления эти номинальные владельцы жилья по какой-то причине стали платить за квартиру. Алибасов планировал подать в суд на этого чиновника.

17 июня создателя группы "На-На", который получил ожог четвертой степени из-за случайно выпитой жидкости для очистки труб, выписали из НИИ имени Склифосовского. Сын планирует отправить 72-летнего Алибасова на реабилитацию в Казахстан.

Видео: Алибасова планируют отправить на лечение в Европу