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Летевшие в Таиланд россияне взбунтовались из-за подозрительного самолета

09:35
  • вторник
  • 18 июня 2019

Отдых не задался

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю задержали примерно на 1,5 часа из-за того, что 15 пассажиров отказались лететь, посчитав самолет неисправным. 
Падение самолета на авиашоу в Польше (видео)

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила, что вечером в понедельник, 17 июня, группа пассажиров задержала вылет самолета Boeing-752. На борту лайнера компании AZUR air находились 237 человек. 

"Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж. В 23:47 (19:47 мск) борт вылетел в пункт назначения и в настоящее время уже прибыл на место", - цитирует Горбунову РИА Новости.  

По данным агентства, "бунт" в самолете возник из-за некоего сбоя при включении двигателей. Regnum пишет со ссылкой на канал "Россия 24", что "самолет долго не заводился". 

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