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Украинский премьер Гройсман переметнулся в лагерь противника

09:47
  • вторник
  • 18 июня 2019

Политик рассказал о враждебной системе при Петре Порошенко

На Украине внезапной трансформацией взглядов всех удивил председатель правительства, который до последнего момента был лоялен Петру Порошенко, но теперь вдруг превратился в его противника. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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В эфире местного телеканала Владимир Гройсман обрушился с резкой критикой на бывшего главу государства. Именно на него премьер переложил вину за отсутствие необходимых для страны реформ. Политик пояснил, что осуществить задуманные  изменения - децентрализацию экономики, борьбу с контрабандой и коррупцией - в прежних условиях было невозможно. Главным препятствием в своей работе Гройсман назвал враждебную систему, которую сформировал Пётр Порошенко.

"Возьмите, к примеру, доходы бюджета за счет вывода экономики из тени и от борьбы с контрабандой. Что-то мне удалось сделать, но много чего не удалось, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебной. СБУ, прокуратура, таможенники. Мне было очень тяжело пробить, что-то поменять в этой системе, у меня не было никаких инструментов. Я надеюсь, что с приходом нового президента, будет вычищена вся правоохранительная система, появятся условия для ее нормальной работы", - заявил он.

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