Народный артист России умер после долгой болезни

Ему было 75 лет

В Якутии скончался Народный артист России, оперный певец Семен Оконешников. Ему было 75 лет.

Артист долгие годы боролся с тяжелым заболеванием, передает ТАСС. "Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным, близким", - сообщила пресс-служба правительства республики.

Семен Оконешников был солистом Краснознаменного ансамбля песни и пляски Забайкальского военного округа. С 1991 года являлся солистом театра оперы и балета. Среди наиболее известных ролей артиста Ленский в опере "Евгений Онегин", князь в "Русалке" и Жрец в "Волшебной флейте".