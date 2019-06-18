"Между ними возникло притяжение": Джоли забыла Питта благодаря Киану Ривзу

Актер уже нашел общий язык с детьми экс-супругов

В жизни оскароносной актрисы Анджелины Джоли появился человек, который помог ей забыть экс-супруга Брэда Питта. По слухам, мать шестерых детей влюбилась в одного из самых завидных холостяков Голливуда - 54-летнего Киану Ривза.

После развода 44-летняя Анджелина Джоли много времени проводит в Лос-Фелизе - идиллическом районе Лос-Анджелеса. По соседству с актрисой живет 75-летняя мать Киану Ривза. Как пишут зарубежные СМИ, актер часто навещают маму и тесно общается с Джоли. "Они поняли, что у них много общего, и между ними возникло притяжение", - рассказал один из осведомленных источников.

По некоторым данным, Киану Ривз уже поладил с детьми Джоли. Мама актера не против его отношений с коллегой. Женщина хочет, чтобы сын наконец наладил свою личную жизнь и забыл о трагической гибели его девушки в 2001 году.

Представитель Ривза опровергает слухи о его романе с Джоли, однако фанаты кинозвезд упорно верят в воссоединение двух разбитых сердец.