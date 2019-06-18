"Спасибо, любимая": Галкин расчувствовался из-за слов Пугачевой

Примадонна оставила телеведущему нежное послание

Максим Галкин 18 июня празднует день рождения. Артисту исполнилось 43 года. Близкие с самого утра поздравляют юмориста.

Жена Алла Пугачева оставила телеведущему нежное послание в Instagram. Примадонна опубликовала фото с Галкиным. На снимке артисты выглядят счастливыми.

"Мой любимый, с днем рождения", - написала Алла Борисовна, украсив пост эмодзи в виде большого красного сердца.

Галкин не смог сдержать чувств от увиденного в соцсети. "Спасибо, любимая!" - ответил он в комментариях на странице жены.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин живут вместе с 2008 года. В 2011 они сыграли свадьбу. 18 сентября 2013 года у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Два года назад Пугачева и Галкин обвенчались.