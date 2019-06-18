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В расследовании гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

10:34
  • вторник
  • 18 июня 2019

9 человек скончались в результате ряда случайных событий

Появилась очередная версия гибели туристической группы Игоря Дятлова в окрестностях горы Холатчахль. Согласно этой теории, участников похода смертельно травмировали олени. 

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"Газета.ru" напоминает, что в 1959 году с полигона Торетам в Казахстане взлетела межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Ее запустили в рамках испытаний. Представители народности манси говорили следователям, что в ночь гибели тургруппы они видели в небе "огненный шар". Полет шара, то есть ракеты, сопровождался грохотом.  

По одной из версий, этот шум спугнул оленей, которые якобы находились недалеко от того места, где группа Дятлова разбила палатки. Ошалелые олени пронеслись по палаткам и нанесли туристам серьезные раны. После этого травмированные люди, лишившись своего убежища, умерли от 30-градусного мороза. 

Отметим, что участники расследования не нашли никакой связи между запуском ракеты и гибелью туристов. Кроме того, в постановлении о прекращении уголовного дела в отношении манси утверждается, что зимой место гибели группы считается непригодным для охоты и оленеводство. 

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