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Названы самые востребованные профессии будущего

11:03
  • вторник
  • 18 июня 2019

Также стало известно, кому в ближайшие годы придется сменить профессию

В ближайшее время Россия столкнется с острой нехваткой представителей IT-специальностей. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ о цифровой экономике, также это подтверждают эксперты рынка труда.

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Ежегодно российские вузы выпускают около 25 тысяч IT-специалистов, однако лишь 15% из них готовы к работе, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что опасения по поводу дефицита могут быть сильно преувеличены.

Специалисты ВШЭ пришли к выводу, что в дефиците также преподаватели, способные обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий. В списке профессий, которые будут востребованы в будущем: архитектор интернета вещей, инженер по безопасности данных, IT-юрист, консультант по робоэтике и цифровой продюсер.

Также стало известно, какие популярные профессии могут исчезнуть к 2030 году. По данным ВШЭ, 375 миллионов работников к этому времени будут вынуждены сменить работу. Это переводчики, операторы колл-центра, экскурсоводы, агенты-туроператоры, архивариусы, аудиторы, банковские операционисты, делопроизводители, инженеры по эксплуатации зданий, кассиры, клиентские и кредитные менеджеры.

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