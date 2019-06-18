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Россиян предупредили о кибератаках Запада

11:45
  • вторник
  • 18 июня 2019

Об этом сообщили в российской разведке

России известно о готовящихся кибератаках Запада. Об этом, как сообщает "ТВ Центр", заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе выступления на форуме по безопасности в Уфе.

По его словам, западные страны рассматривают киберпространство не как сферу для сотрудничества, а как очередную арену для борьбы с геополитическими конкурентами - крупными державами, такими, как Россия и Китай. По мнению Нарышкина, проблема заключается в нежелании Запада создавать международные правила в киберпространстве. При этом стратегия США предусматривает и проведение превентивных кибератак.

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