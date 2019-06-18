Немецких политиков уличили в предательстве Украины

С резкой отповедью выступил посол Украины Андрей Мельник

Владимир Зеленский продолжает своё турне по Европе. Накануне он встретился с лидером Франции. На очереди - Германия. Европейских политиков Зеленский заверил, что переговоров с ДНР и ЛНР не будет. Хотя совсем недавно на родине обещал обратное. При этом за последние сутки украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 15 раз.

После общих смотрин для Евросоюза в Брюсселе президент Зеленский перешел на двухсторонние контакты. Два дня - две страны. И обе - участники нормандского формата. А значит первый и главный вопрос - урегулирование в Донбассе. В Париже после встречи с Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР. А ведь еще совсем недавно в Киеве утверждал, что готов пойти на любые меры для установления мира. По мнению экспертов, разная политика для внутреннего пользования и на экспорт - не лучшее начало для молодого лидера Украины.

"В принципе, он работает в том же тренде, который начал озвучивать после избрания с теми лишь ограничениями, чтобы на него не могли спустить сто тысяч собак украинские националисты. И каждый раз люди, которые пишут ему тексты, думают, что это приоритет. Поэтому по всем вопросам он высказывается крайне осторожно", - прокомментировал директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Впрочем, на вопросы газеты Bild перед визитом в Германию Зеленскому пришлось отвечать не по шпаргалке и на прямой вопрос о первых словах, которые он скажет в случае встречи в президентом России, последовал ответ: "Начнём с того, что Донбасс и Крым - это Украина".

То, что начинать переговоры с таких позиций контпродуктивно, Зеленскому либо не объяснили, либо он так и не понял, во всяком случае в той части, что касается Крыма. Москва неоднократно повторяла - вопрос полуострова закрыт. С другой стороны, наблюдатели и вовсе выражают сомнение в способности Киева вести какие-либо переговоры самостоятельно, потому что субъектность Украины давно утрачена.

"Украина изначально передала полномочия по ведению переговоров Западу обобщенному. Берлину, сейчас немножко в Париж уходит и Соединенным Штатам. И даже сейчас все наши патриоты и зеленщики говорят, что не надо один на один встречаться. Надо встречаться втроем-вчетвером. Послушайте, переговоры в Нормандском формате, в любом другом формате, где есть еще кто-то - это переговоры между США и Россией в присутствии украинского президента, Франции и Германии с Россией в присутствии украинского президента - с точки зрения Запада и России. Мнения Украины Запад не спрашивает", - сказал политический консультант Дмитрий Джангиров.

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Сегодня и в самой Украине многие начинают понимать: в большой политической игре Украина уже даже не пешка. Но официальный Киев всеми силами пытается сохранить лицо. До последнего грозные заявления делал глава МИД Павел Климкин. А сегодня с резкой отповедью немецким политикам выступил посол Украины Андрей Мельник. Обвинил в пророссийской позиции премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля и главу правительства федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг, которые критиковали санкции ЕС и выступали за более тесное сотрудничество с Москвой.

"Такие призывы - это предательство украинского народа. Оба политика не только нанесли вред СДПГ. Они торпедируют мирные усилия федерального правительства и разрушают доверие к Германии как к посреднику", - заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Но сегодня президента Украины примут в Берлине. Примечательно, что Ангела Меркель, в отличие от Эммануэля Макрона, с Владимиром Зеленским, как с кандидатом, не встречалась. Тем интереснее будут их переговоры. Впрочем, круг основных вопросов и без анонса уже известен.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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