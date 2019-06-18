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Как бизнесмены в Дагестане зарабатывали на здоровье детей

12:24
  • вторник
  • 18 июня 2019

Возбуждено уголовное дело из-за поставок фальсифицированного масла в школы

Дело о поставке фальсифицированных молочных продуктов в школы и детские сады расследуют в Дагестане. Бизнесмены в сговоре с руководителем муниципального учреждения вместо сливочного масла привозили дешёвое пальмовое, зарабатывая на здоровье детей. По данным следствия, из бюджета были украдены десятки миллионов рублей.

Сотни коробок со сливочным маслом готовы к отправке. Только вместо покупателей на склад нагрянули сотрудники полиции. В цехе отсутствует производственная линия. Нет холодильников для хранения продукции, ни работников, ни свежих продуктов. Да и под красивой этикеткой совсем не то, о чём написано. Вместо сливочного масла - фальсификат, который нельзя использовать в питании. Ингредиенты - здесь же - в пластиковых ведрах и коробках. Компоненты для производства биотоплива из тропических жиров. Эту массу на протяжении нескольких лет в детских садах и школах Махачкалы добавляли в молочные каши и намазывали на хлеб.

Также появились кадры того, что было нажито непосильным трудом. Роскошный особняк, дорогие машины. Два года схема работала идеально и не давала сбоя. Руководитель муниципального учреждения ограничивали доступ конкурентов к госконтрактам на поставку молочной продукции в бюджетные учреждения Махачкалы. На протяжении нескольких лет масло поставляли знакомые предприниматели. Вместо сливочного масла они и привозили дешевый суррогат.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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