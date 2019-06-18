Как собирают атомную подлодку "Князь Владимир"

Уже в этом году субмарина пополнит российский флот

Новая атомная субмарина "Князь Владимир" пополнит российский военно-морской флот в этом году. Стратегическую подлодку собирают в Северодвинске на заводе "Севмаш". Процесс очень сложный технически.

Водолазный костюм - повседневная спецодежда. Андрею предстоит зайти в камеру, наполненную аргоном, на три с половиной часа и варить титан. Для дыхания кислород подается через трубки. Без маски один только вдох аргона – потеря сознания и гибель.

"Эмоции – были страх. Но очень экстремально, очень круто. Я еще больше сюда захотел. Когда ты работаешь, время там очень быстро идет", - сказал сварщик Андрей Кычев.

Так варятся титановые детали для атомных субмарин. Этот металл, легко вступающий в химическую реакцию, конструкторами выбран неслучайно.

"Потому что титан гораздо легче стали, а по прочности соизмерим, а то и превосходит", - заявил мастер сварочных работ Сергей Шухтин.

Построить атомную подводную лодку ничуть не проще, чем космический корабль. На возведение корпуса и тестирование оборудования уходит семь лет. Режим повышенной секретности. Правило – нельзя достать ни фотоаппарат, ни мобильный телефон.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.