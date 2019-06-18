"Ядерный шантаж": конфликт Ирана и США вышел на новый уровень

Вашингтон не оставляет попыток убедить мировое сообщество, что за атакой на танкеры стоит Тегеран

Теперь уже официально. США направят на Ближний Восток дополнительные военные силы. Как заявили в Пентагоне, речь идёт о тысяче солдат и офицеров. Решение было принято после инцидента в Оманском заливе. Вашингтон не оставляет попыток убедить мировое сообщество, что за атакой на танкеры стоит Иран. Многие страны, в том числе Китай, в очередной раз призвали США к сдержанности.

США стягивают на Ближний Восток дополнительный военный контингент. В Пентагоне заявили, что речь идет о переброске около тысячи американских солдат якобы в оборонительных целях для противодействия Ирану. Штаты продолжают навязывать идею об угрозе, исходящей от страны. Очередной повод – атака на танкеры в Оманском заливе. Вину Вашингтон возложил на Иран, а в качестве доказательств сначала опубликовал видео сомнительного происхождения, а теперь и фотографии: снимки с воздуха и крупный план пробоины в борту. Как именно они доказывают чью-то причастность, непонятно. Но в Госдепе продолжают как мантру повторять - Иран специально накаляет обстановку в регионе, чтобы развязать себе руки и продолжить ядерную программу.

"Любым действиям, которые они предпринимают для получения ядерного оружия, будет противостоять кампания максимального давления со стороны правительства Соединенных Штатов, которая продолжается и по сей день. Не должно быть ослабления санкций за их злонамеренное и недопустимое поведение. Это не просто вызов Совместному всеобъемлющему плану действий, но и международным правилам. Мы не должны поддаваться на ядерный шантаж", - заявил представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Шантажом представитель Госдепа называет вчерашнее заявление Ирана об увеличении добычи тяжелой воды и урана. Руководство республики предупреждало об этом еще месяц назад и неоднократно подчеркивало, что США первыми вышли из сделки. После того, как ситуация накалилась опять, в Совете национальной безопасности Ирана готовятся отражать и кибератаки. В 2010 году завод по получению ядерного топлива уже был атакован вирусом. Тогда его быстро удалось вычислить и нейтрализовать. Вину Иран возложил на Штаты. Высшие военные чины республики уверяют, страна успела подготовиться.

"Способность американцев в киберсфере подобна их военным возможностям. Они часто преувеличиваются. Американцы живут в голливудских фильмах, и они создают невыполнимую миссию. Реальность такова, что у них нет эффективных военных возможностей, которые можно было бы использовать против свободных наций", - сказал секретарь Верховного совета нацбезопасности Ирана Али Шахмани.

Видео: уставшая от США Европа отказалась от нападок на Иран

Америка призывает союзников усилить экономическое давление на Иран. Но в Европе не спешат, стараются сгладить углы, придумать инструменты, чтобы закупать нефть и газ в обход санкций. К тому же Иран контролирует Ормузский пролив – если его закрыть, то могут прекратиться все поставки топлива из стран Персидского залива.

"Общий подход, который выразили все государства-члены: попытаться сфокусировать все наши действия, всю нашу дипломатическую работу, чтобы избежать эскалации и фактически помочь деэскалации, потому что мы не хотели бы видеть военную напряженность в регионе. Мы считаем, что это было бы чрезвычайно опасно, определенно не позитивно ни для кого в этом регионе, ни для Европы, ни для остального мира", - прокомментировала Федерика Могерини.

Европейский союз накануне призвал провести независимое расследование инцидента с атакой на танкеры, чтобы дать адекватную оценку и снизить градус напряженности. Иран, в свою очередь, посоветовал США покинуть регион, назвав их основным источником кризиса в Персидском заливе.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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