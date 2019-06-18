Экс-главу УЕФА арестовали по делу о коррупции

Ему аукнулось дело многолетней давности

18 июня бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по подозрению в коррупции.

Как сообщает Mediapart, футбольного функционера поместили в помещение антикоррупционного управления судебной полиции во французском городе Нантер. Арест Платини связан с выбором Катара в качестве страны-организатора чемпионата мира-2022. Это решение приняли в 2010 году.

В декабре 2015 года Мишеля Платини, возглавлявшего УЕФА с 2007 года, отстранили от его деятельности на восемь лет и оштрафовали. Такая же участь постигла экс-главу ФИФА Йозефа Блаттера. В 2016 году срок дисквалификации Платини сократили до четырех лет.