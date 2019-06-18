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Жена рыцаря: выяснилось новое доказательство превосходства Миддлтон над Маркл

12:35
  • вторник
  • 18 июня 2019

Принца Гарри с супругой не пустили на важную церемонию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали главными гостями церемонии вступления в рыцарский орден Подвязки, тогда как принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены отсиживаться дома. 

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17 июня новоизбранным членам ордена вручили церемониальные повязки и звезды. Церемония состоялась в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. 

На мероприятие пришли королева Елизавета II, Принц Уильям и Кейт Миддлтон, король Испании Филипп VI с супругой, король Нидерландов Виллем-Александр с женой и другие знатные особы. Кейт Миддлтон вместе с другими дамами приветствовала процессию рыцарей древнего ордена, среди которых был ее супруг. Принц Уильям стал членам ордена в 2008 году.  

Миддлтон посещает эту церемонию с 2011 года, когда она стала женой герцога Кембриджского. Она "прогуляла" данное мероприятие только в 2015 и 2018 годах из-за беременности. 

Коттедж принца Гарри и Меган Маркл находится буквально в нескольких метрах от часовни Святого Георгия, однако герцог Сассекский не носит рыцарский титул, поэтому его с супругой не позвали на праздник. Молодым родителям предоставили возможность понянчиться с их сыном Арчи, которого в июле ждет важное событие - крещение.

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