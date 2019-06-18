"Всегда начинает с правильных фраз": что Путин ответит Зеленскому

Украинский президент начнет встречу с Путиным с претензий на Крым

Позиция Владимира Зеленского по Донбассу и Крыму похожа на высказывания Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле внимательно следят за действиями Владимира Зеленского. Позиция, которая "набирает очертания", похожа на позицию его предшественника, согласился Песков.

Комментируя заявления украинского лидера о первых словах, которые он скажет Владимиру Путину, Песков заметил, что их нужно говорить не президенту России, а жителям Донбасса, которые являются непосредственными собеседниками киевских властей. По Крыму говорить особо нечего, добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому Bild заявил, что придумал фразу для первой встречи с Владимиром Путиным. Президент Украины намерен указать на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отреагировал на слова Зеленского Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

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