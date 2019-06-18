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Больная раком актриса Яковлева отказалась от помощи

13:28
  • вторник
  • 18 июня 2019

Она иначе соберет деньги на лечение

Больная раком актриса Александра Яковлева отказалась от материальной помощи и выразила желание самостоятельно заработать деньги на лечение.
Больная раком актриса Яковлева огласила свое последнее желание

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" не захотела называть номер своей банковской карты, чтобы принять финансовую помощь от сочувствующих граждан. "Мне помощь сейчас очень нужна. Я не хочу клянчить деньги. Я хочу их заработать", - сказала она "Комсомольской правде".  

61-летняя актриса сообщила, что люди только начали покупать билеты на спектакль "Две женщины и лейтенант", который ради нее написала драматург Татьяна Москвина. Мест пока много, отметила она. Премьера спектакля, который может стать последним в жизни Яковлевой, состоится 19 июня в городе Пушкин.  Последним желанием актрисы стало увидеть своих поклонников в зрительском зале.  

Ранее Александра Яковлева, которая уже два года борется с онкологическим заболеванием, рассказала, что за время болезни ее предали два близких человека. За последние годы актриса похудела на 20 килограммов. Она пьет сильные лекарства, чтобы убить раковые клетки. Врачи говорят, что ей осталось жить около трех месяцев. 

Видео: передача "10 самых... "Растолстевшие звезды"

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