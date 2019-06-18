Госдума поддержала приостановление ДРСМД

Возобновить действие документа сможет президент

Госдума приняла законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТВЦ.RU. За проголосовали 417 депутатов, лишь один воздержался.

В документе подчеркивается, что решение о возобновлении действия договора будет принимать президент страны. Совет Федерации намерен рассмотреть законопроект 26 июня. Как отметили в верхней палате парламента, сенаторы документ поддержат.

Один из важнейших для международной безопасности документов был заключён между СССР и США в 1987 году. Соглашение обязывало стороны сократить количество ракетных вооружений. На протяжении всех этих лет Россия последовательно выполняла условия договора. В начале этого года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения. Москва была вынуждена подготовить ответные меры. Законопроект о приостановке действия ДРСМД в Госдуму внёс Владимир Путин.