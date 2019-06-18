Зеленскому пришло письмо по делу журналиста Вышинского

От президента Украины потребовали выполнить свои обязательства

В США вступились за Кирилла Вышинского. Письмо с требованием немедленно и без условий его освободить президенту Украины направил неправительственный Комитет защиты журналистов.

Американское объединение призвало Владимира Зеленского выполнить свои международные обязательства по поддержке свободы прессы и защитить права всех журналистов, вне зависимости от их политической принадлежности и редакционной позиции, передает "ТВ Центр".

Реакции со стороны украинских властей пока не последовало. Российский журналист Кирилл Вышинский был арестован сотрудниками СБУ по абсурдному обвинению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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