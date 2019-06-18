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На Дальнем Востоке предотвратили три теракта

14:43
  • вторник
  • 18 июня 2019

Подробности привел глава ФСБ Александр Бортников

За последние три года на территории Дальнего Востока предотвращены три теракта и пресечена деятельность нескольких международных преступных ячеек. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета заявил  директор ФСБ России Александр Бортников.

Встреча прошла в Москве. Участники подвели итоги уже проделанной работы, а также обсудили вопросы организации деятельности по профилактике угроз терроризма на Дальнем Востоке и меры по её совершенствованию, передает "ТВ Центр".

"Характер выявляемых на территории Дальнего Востока угроз требует от председателей АТК усиления работы по координации деятельности субъектов противодействия терроризму, направленной на совершенствование антитеррористической защищённости объектов", - сказал Бортников.

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